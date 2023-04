Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der offizielle Name des „Dokumentations- und Ausstellungszentrums zur Geschichte der US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz“ klingt so gravitätisch und bedeutungsschwer, wie es dem allumfassenden Thema zukommt. Dass das Ramsteiner Docu-Center (DCR) wissenschaftliche und populäre Ansprüche gleichermaßen bedient, ist vor allem seinem Leiter Michael Geib zu danken. Am Donnerstag, 10. Juni 2021, wird das umtriebige Multitalent 65 Jahre alt.

Der studierte Geograf ist nicht nur Kurator der Ramsteiner Geschichts-Schau, sondern ein kreativer Tausendsassa. Er betätigt sich als Volkskundler und Regionalhistoriker, Folk-Musiker