„Marmor, Stein und Eisen bricht“ in der Lauterer Pfalzbibliothek, das hat’s noch nicht gegeben! Da muss erst mal ein Michael Geib mit seiner E-Gitarre stehen – und schon singt das ganze Publikum mit. In seiner Überraschungsveranstaltung „Surprise“ ging Geib aufs Thema Eisen ein. Aber entscheidend ist ja, was hinten rauskommt.

Und das war in diesem Falle ein höchst amüsiertes und angeregtes Publikum. Gesänge gab’s übrigens noch andere. Als Michael Geib zu Beginn mit Akkordeon und per Gesang das alte Bergmannslied „Glück auf, der Steiger kommt“ anstimmte, erwies sich das Publikum in der Pfalzbibliothek als erstaunlich sangesfreudig.

Dazwischen spielte der alte Bühnenprofi mit seinen Gästen Karten. Im DIN-A2-Format allerdings. Mit unterschiedlichsten Bildern, an die Geib dann seine immer interessanten und zuweilen auch erheiternden Erzählungen knüpfte.

Eisen aus dem Rennofen

Da das sogenannte Renneisen vor über 3000 Jahren auch in unserer Gegend hergestellt wurde, hatte Geib gleich einen regionalen Bezug parat. Wie die Jungs, die damals mit ihren (B)Rennöfen sage und schreibe 1300 Grad Hitze hinbekamen, nach getanem Werk aussahen − das kann man sich leicht vorstellen. An einem heutigen Disco-Türsteher wären sie jedenfalls kaum vorbei gekommen.

Ein gutbürgerliches und braves Biedermeier-Porträt der hiesigen Industriellenfamilie Gienanth nahm der Akteur zum Anlass, auf die Verhältnisse zu Zeiten der Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert einzugehen. Dass Proteste gegen den erdrückenden Autoverkehr überhaupt nichts Neues sind, wurde bei seiner Erzählung über den berühmten „Eisernen Gustav“ klar.

Eisenharter Droschkenkutscher

Der alte Berliner Kutscher ist ehedem mit seinem Gespann aufgrund einer Romanze bis zur Pariser Champs Elysee und wieder zurück gezuckelt. Wie er damals betonte, auch „um gegen die neuerdings aufkommenden, stinkenden Automobile“ zu protestieren. Zum „Klimakleber“ hat’s wohl nicht ganz gereicht, aber gescheite Klebstoffe waren in dieser Zeit ja auch kaum zu bekommen.

Ein Kapitel über den giftigen Blauen Eisenhut aus Monika Geiers Band „Voll fiese Flora“ oder die doch zumindest seltsame Eisenliebe der militaristischen und patriotischen Deutschen, die ja so gerne zu Kaisers Zeiten und im Ersten Weltkrieg „Hart wie Kruppstahl“ sein wollten, waren weitere Episoden aus Michael Geibs interessantem und abwechslungsreichem Fundus an Geschichten und Melodien.

Jedenfalls konnte einem der graue Himmel auf dem Heimweg nach Geibs belebendem und lustigem Auftritt nicht mehr viel anhaben.

Info

Die nächste „Surprise“-Ausgabe mit Michael Geib gibt es am Samstag, 4. Februar, 11 Uhr, in der Lauterer Pfalzbibliothek.