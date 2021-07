Auf der städtischen Fläche in der Meuthstraße kann gebaut werden. Am Montag hat der Stadtrat den neuen Bebauungsplan mehrheitlich verabschiedet. Will die RS Immobilien GmbH das Projekt realisieren, das unter anderem Wohnen und Parken kombiniert, müssen aber Bedingungen erfüllt werden.

Denn der Rat hat nach kontroverser Debatte ebenfalls entschieden, dass im Kaufvertrag oder einem städtebaulichen Vertrag festgelegt wird, dass die Gebäude den hohen Energieeffizienz-Standard KfW 40 erfüllen müssen. Zudem muss eine Sozialraumquote von 20 Prozent erreicht werden. Beides hatten die Grünen beantragt, die das Vorhaben auf der Fläche, die zurzeit als Parkplatz für städtische Mitarbeiter genutzt wird, erneut kritisiert haben. Zuvor waren Anträge auf eine Verschiebung des Baufensters sowie auf Vertagung gescheitert.

In den vergangenen Wochen hatten sich Mitglieder der Bürgerinitiative „Stadt für alle“ und Aktivisten von „Fridays for Future“ aus Klimaschutzaspekten vehement gegen das Projekt ausgesprochen, unter anderem weil es durch seine Größe die Frischluftzufuhr der Innenstadt blockiere. Investor Christian Ritter hatte das Projekt in der RHEINPFALZ dagegen verteidigt.