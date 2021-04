Wohnungen, Parkhaus und Boarding House – der Parkplatz an der Meuthstraße soll umgenutzt werden. Am vergangenen Montag hat das Vorhaben eine weitere Hürde genommen. Nun entscheidet der Stadtrat über die Neuordnung der Fläche.

Bereits seit 2016 beschäftigt sich die Stadt mit der Umnutzung der städtischen Fläche an der Lauterstraße zwischen Tankstelle und der Sporthalle des Burggymnasiums, die aktuell als Parkplatz unter anderem für städtische Mitarbeiter genutzt wird. Ein Investor möchte die Fläche entwickeln. Im Bereich der Burg- und Meuthstraße ist ein Gebäude geplant, das teils gewerblich, in erster Linie aber zu Wohnzwecken genutzt wird. An der Lauterstraße soll ein Parkhaus mit Tiefgarage und weiteren Wohnungen in den oberen Etagen entstehen. Die Stellflächen im Parkhaus dienen dann als Ersatz für die wegfallenden Mitarbeiterparkplätze der Stadt. Zudem ist ein Boarding House geplant. Die Wohnungen dort sollen nur temporär, beispielsweise an Gastwissenschaftler, vermietet werden. Ein zwischenzeitlich geplanter Einkaufsmarkt ist dagegen nicht mehr vorgesehen. Wie Beigeordneter Peter Kiefer dem Bauausschuss berichtete, komme man mit dem Vorhaben, das den Gestaltungsbeirat überzeugt habe, dem Ziel Innenentwicklung vor Außenentwicklung nach. Durch Grünflächen, Fassaden- und Dachbegrünung sowie Fotovoltaikanlagen trage die Planung auch dem Klimaschutz Rechnung.

Grüne: Park als Transportband für Frischluft

Bärbel Sehy (CDU) thematisierte im Bauausschuss am vergangenen Montag die Entwässerungsproblematik. Sie möchte nicht verantworten, dass durch die Bebauung bei Starkregenereignissen die Keller der Nachbargebäude vollliefen, sagte Sehy. Elke Franzreb, die Referatsleiterin der Stadtentwicklung, erläuterte dazu, dass die Stadtentwässerung darauf verwiesen habe, dass die Parkfläche bereits jetzt größtenteils versiegelt sei. Durch die im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen wie Gründächer mit Drosselung ergeben sich keine Verschlechterung beim Abfluss des Regenwassers.

Simon Sander (Grüne) brachte gleich mehrere Anträge vor. So plädierte er beispielsweise dafür, die im Bebauungsplan ausgewiesene Baugrenze zur Burgstraße auf 30 Meter von der Burgstraße zurückzuversetzen. Das frei werdende Areal, so Sander, solle als Grünfläche festgeschrieben werden. Der Park sei vorrangig als Transportband von Frischluft vom Lautertal und dem Kaiserberg über das Gartenschaugelände bis in die Innenstadt zu sehen. Das sei Teil einer grünen Stadtentwicklung. Eine solche sei im Bebauungsplan nicht erkennbar. „Hier wird das Tafelsilber zulasten künftiger Generationen verwertet“, sagte Sander. Die Grünanlage würde für Erholungssuchende der Innenstadt ein Bindeglied zur Gartenschau darstellen. Mehr Grün hatte im vergangenen Jahr auch die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ gefordert, die sich dagegen ausgesprochen hatte, den Parkplatz komplett für Bebauung zu opfern.

In einem weiteren Antrag forderte Sander zudem, dass der Abstand der Baufenster zur Lauterstraße 14 statt den vorgesehenen sieben Meter betragen solle. Im Bauausschuss fanden beide Anträge keine Mehrheit. Auch Sanders Vorstoß, im Bebauungsplan einen Anschlusszwang an das Fernwärmenetz aufzunehmen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Angenommen wurde dagegen sein Antrag, den Investor in einem städtebaulichen Vertrag darauf zu verpflichten, Fotovoltaikanlagen zu installieren. Das soll laut dem Beigeordneten Peter Kiefer aber ohnehin im Kaufvertrag festgehalten werden. Dort könnte dann auch ein Anschlusszwang an das Fernwärmenetz geregelt werden.

Energiestandards im Kaufvertrag regeln

Simon Sander und Michael Littig (CDU) regten die Festschreibung eines Energiestandards für die Gebäude an. Laut Elke Franzreb seien solche Standards sinnvoll. Es sei aber nach Einschätzung des Referates Stadtentwicklung nicht möglich, einem Investor Energiestandards für ein ganz bestimmtes Projekt vorzuschreiben. Solche Themen würden daher ebenfalls in den Kaufvertrag oder in städtebauliche Verträge verlagert.

Bei drei Enthaltungen stimmte der Ausschuss dem Bebauungsplan als Satzung zu. Nun geht das Projekt in den Stadtrat.