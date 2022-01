In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Metzgerei im Stadtgebiet eingedrungen. Sie versuchten, so die Polizei, verschiedene Türen und Fenster aufzuhebeln. Zunächst aber ohne Erfolg. Schließlich gelang ihnen der Einstieg durch Aufbrechen einer Stahltür. So gelangten die Täter auch in den Bürotrakt. Sie brachen mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. In den Umkleideräumen öffneten die Einbrecher Spinde und durchwühlten sie. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und entkamen unerkannt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, so die Polizei.