Dirk Habermann betreibt in Kaiserslautern die einzige Fleischerei mit eigener Schlachtung und ist mit seiner Metzgerei Härting nicht nur bekannt wie ein „bunter Hund“, seine Pferde-Spezialitäten sind vielmehr fast schon eine eigene Institution.

In diesen bedrückenden viralen Zeiten hilft ihm das nur nicht immer. So sind seine drei Verkaufsstände im Fritz-Walter-Stadion schon seit März dicht. Wo kein Fußball-Fan weilt, hat auch keiner Heißhunger auf eine „Härtings-Wurst“. Da läuft nichts! Auch die Kerwe fehlt – zumindest ein bisschen. Aktuell steht ein Härting-Wagen auf dem „Barbarossa-Land“ auf dem Messeplatz. „Es ist keine Kerwe“, kommt die spontane Antwort von Dirk Habermann auf die Frage, wie es läuft. „Wir sind zufrieden“, will er aber nicht jammern, sondern die Situation so annehmen, wie sie ist, halt nicht ganz leicht.

Am Anfang, als der Lockdown über das Land hereingebrochen ist, da sei die Lage schon erschreckend gewesen. Keine Menschen in der Innenstadt, das habe sich natürlich auch in der Metzgerei und auf dem Markt bemerkbar gemacht. „Nach einer Woche ging es bei uns aber wieder einigermaßen normal weiter“, hat er bislang keinen seiner 40 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.

Kinder sind eingestiegen

Zu seinem Team gehören mit dem 30-jährigen Metzgermeister Danny Habermann und der 28-jährigen Betriebswirtschaftlerin und gelernten Verkäuferin Dana Habermann auch Sohn und Tochter, die beide ins elterliche Unternehmen eingestiegen sind. Der Vater lässt sie gewähren, überlässt ihnen weitgehend auch heute schon das Feld, ist offen für neue Ideen. „Wir reden über alles“, ist er stolz, dass er den Betrieb, den er 1999 von seinem Vater übernommen hat, irgendwann weitergeben kann. Ob es wohl noch dauert?

Dirk Habermann ist gerade mal 55 Jahre alt und denkt sicher noch nicht an Rente. Tut er (noch) nicht, aber er will auch die nächste Generation nicht verprellen, will ihnen keine Steine in den Weg legen.

Woran sich aber sicher nichts ändern wird, ist die Tatsache, dass die Habermanns immer sehr genau wissen, wo die Pferde und auch die Schweine herkommen, die bei ihnen im Schlachthaus auf dem Einsiedlerhof geschlachtet werden. „Ich kenne alle Tiere mit Fell und Hufen lebendig.“ Ein Satz, hinter dem Dirk Habermann aus Überzeugung steht.