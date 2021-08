Rund vier Wochen nach einem versuchten Raubüberfall im Stadtgebiet hat die Polizei den zweiten Tatverdächtigen ermittelt. Der 39-jährige Mann wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Dem Mann wird laut Polizei vorgeworfen, Mitte Juli zusammen mit einem Komplizen versucht zu haben, eine Metzgerei zu überfallen.

Die beiden Männer hatten das Geschäft an einem Samstagabend betreten und wollten die Herausgabe von Bargeld erzwingen. Als sie die Kassiererin mit Messern bedrohten, fing die Frau an zu schreien – worauf die Täter die Flucht ergriffen. Dank mehrere Zeugen, die die Verfolgung aufnahmen, konnte einer der Männer wenig später festgenommen werden. Es handelte sich um einen amtsbekannten 40-Jährigen. Er sitzt seitdem in U-Haft. Die Ermittlungen führten die Polizei nun zu seinem mutmaßlichen Komplizen. Zu dem versuchten Raubüberfall äußerte sich der Mann laut Polizei nicht.