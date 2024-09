Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern bleiben auf Erfolgskurs in der Oberliga. Beim VfL Bad Kreuznach feierten sie mit einem 3:1 (1:1) im dritten Spiel den dritten Sieg. Wieder gelangen ihnen die entscheidenden Treffer im letzten Viertel.

In der ersten Halbzeit taten sich die Lauterer schwer mit dem defensiv eingestellten Heimteam, das auf Manndeckung und auf Konter setzte. Mehrfach wurden die Buchenlocher überschlenzt, gerieten in brenzlige Situationen und zu Beginn des zweiten Viertels mit 0:1 in Rückstand. Nach einem langen Zuspiel nahm ein VfL-Spieler den Ball kurz an und hämmerte ihn unter die Latte. „Ein Traumtor“, zeigte sich Andreas Gillmann beeindruckt. Zusammen mit Jochen Metz coacht er das TSG-Team, wobei sich sein Trainer-Kompagnon in Bad Kreuznach auch als Torschütze in Szene setzte. Doch erst im letzten Viertel.

Kurz vor der Pause war es Florian Hempel, der den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Nach einem schnell ausgeführten Freischlag hatte er sich am langen Pfosten freigelaufen und den Ball über die Linie geschoben. Ein wichtiger und besonderer Treffer, da er eigentlich Verteidiger ist.

Im zweiten Durchgang sei seine Mannschaft besser mit dem Gegner zurechtgekommen, so Gillmann. „Sie haben sich voll reingehängt“, lobte der Coach seine Schützlinge. Jochen Metz, der spielende Trainer, brachte die TSG mit 2:1 in Führung. Nach Kai Musiols Zuspiel schoss er die Kugel am Keeper vorbei ins Tor. Wenig später bewahrte Martin Strobel mit einer tollen Abwehraktion – er kratzte den Ball von der Linie – vor dem zweiten Gegentreffer. Klar machte schließlich Dominik Fath den dritten Ligasieg, als er kurz vor Schluss einen Siebenmeter sicher zum 3:1 verwandelte. Von einem „verdienten Sieg“ sprach Andreas Gillmann, dessen Team mit makelloser Bilanz weiterhin an der Tabellenspitze steht.

TSG-Damen verlieren in Bad Kreuznach

Auch die TSG-Damen waren am Wochenende in einer Oberligapartie in Bad Kreuznach gefordert; sie spielten gegen den KHC und mussten sich glatt mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Dabei waren sie doch sehr zuversichtlich zur zweiten Saisonpartie angetreten. Nach der Auftaktniederlage eine Woche zuvor in Worms wollten sie gegen den Kreuznacher HC den ersten Sieg einfahren. Aber am Ende stand die zweite Saisonniederlage. Mit dem ebenfalls noch punktlosen TV Alzey stehen die Buchenlocherinnen am Ende der Tabelle.