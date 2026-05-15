Erstmals in der Vereinsgeschichte präsentiert der KunstRaum Westpfalz Metallkunst. Unter dem Motto „Gedankengespinste“ zeigt Angelika Summa ihre Arbeiten.

Gedankengespinste – oder noch schöner Hirngespinste: Titel wie diese können allein ihres Begriffes wegen Tor und Tür zu bildlicher Assoziation öffnen. Und das passiert gerade in der Pirmasenser Straße 6, der Leerstandsgalerie des Kunstvereins. In den beiden Räumen ist nun Gespinstig-Spinnertes aus metallenem Gebrauchszubehör wie Drähten, Bändern, Schrauben, Sieben oder Gittern als kunstvolle Produkte von ausgesucht handwerklicher Ästhetik zu erleben.

Es ist schlicht faszinierend, wie leicht und licht die dreidimensionalen Formen wie Kugeln, Quadrate, Rohre oder Kokons mit ihrer jeweils ureigenen Räumlichkeit erscheinen. Denn besonders mit feingliedrigem Flechten und Verknoten schafft Summa nicht nur offen durchlässige Gebilde, sondern berührt emotional mit profundem Handwerken und ausgefallenen Ideen. Und diese emotionale Reaktion auf rationale Pragmatik liege, laut eigener Aussage, an den leicht unperfekten Formen.

Am Anfang ist die Linie

Beispielsweise die „Skulptone“, drahtige Kugeln als Wand- und Bodenobjekte. Sie sehen aus, als ob sie jemand wie ballspielend vor sich her dopste. Oder jene übersäte Wand mit Kleinstformaten aus Drähten aller Arten. Sie wirkt gespickt voll spontaner Skizzen und heißt, herrlich doppeldeutig, „Summa Summarum“. Damit belegt die Würzburgerin ihre Neigung, am liebsten seriell zu arbeiten. Ebenso, dass nicht nur die Formen, sondern auch die Formulierungen beeindrucken – neben „Skulptone“ etwa „Plastron“, „Unruhekissen“, „Antikörper“ oder „Kunstpilz“. Ideen, die zudem wie roter Faden des Erzählens erfreuen.

Der Ausgangsgedanke für Angelika Summa, ein neues Werk zu beginnen, ist die metallene Linie. Sie entpuppt sich schnell als narratives Element eines widerborstigen Materials, das technisch sowie formsprachlich in verschiedenen, teils bereits erwähnten Attributen fertiger Arbeiten spürbar ist. Und dieses Gespür der Künstlerin, jene Vorstellungskraft für die Formbarkeit metallener Substanzen, ließ sie Metallbildhauerin werden.

Ein Porsche wird zur Kunst

Summa beginnt mit dem erdachten Detail einer Form, das letztlich zum Anstoß eines ganzen Arbeitsprozesses wird. Das technische sowie handwerkliche Können, mit Proportionen und Relationen zu überzeugen, bezeichnet sie selbst als „Learning by Doing“. Mittlerweile beherrscht sie diesen Prozess mit Bravour. Ein Genuss, vor den Exponaten zu verweilen und sich auf sie einzulassen. Sogar auf den kugelrunden Antikörper aus Schrauben eines verschrotteten Porsches. Auch hier die Linie als Leitbild, sogar mit Zugang ins jeweilige Innenleben. Denn die Fähigkeit gewickelt, geflochten, gekugelt, gebunden, gebeugt, gekreuzt, gesteckt oder verknüpft zu werden, führt ins Innere des Materials, sozusagen in die Natur der Sache.

Summa entdeckte all das daheim mit gebrochenem Bein ob ungeduldiger Tatenlosigkeit. Natürlich stets seriell! Je mehr Formen, Formate und Formulierungen sie beherrsche, so die Erfahrung der Künstlerin, desto mehr ergeben sich weitere. Auch in wesentlich größeren Dimensionen. Etwa 300 auf 380 Zentimeter, wie ihre Metallskulptur „Think-Tank“. Sie entstand 2009 beim Bildhauersymposium im Natursteinwerk Picard und steht am Eingang des Queidersbacher Friedhofes.

„Solche Größen gingen leider nicht durch die Tür“, kommentierte augenzwinkernd Birgit Weindl in ihrer Einführung. Der Titel „Gedankengespinste“, so die Vorsitzende des Kunstvereins, assoziiere unter anderem auch Luftschlösser. Ein passendes Bild, sich mal wieder ganz der Schönheit im Schlichten zuzuwenden und zu bewundern. Eine unbedingt empfehlenswerte Ausstellung.

Zur Person

Geboren wurde Angelika Summa 1952 in Bayreuth. Sie studierte von 1981 bis 1991 Kunstgeschichte, Archäologie und Germanistik. Seit 1986 ist sie freischaffende Metallkünstlerin. Sie nahm an etlichen Bildhauersymposien teil, neben dem im Schweinstal an der Skulptura Beckingen 2010, dem Bildhauersymposium Gießen (2009) und in Bad Salzhausen (2023), und stellte international aus. Summa lebt und arbeitet seit 1973 in Würzburg.



Info

Die Ausstellung im Kaiserslauterer KunstRaum Westpfalz ist bis zum 20. Juni über die Lange Nacht der Kultur hinaus jeweils samstags von 12 bis 14 Uhr zu besichtigen. Weiteres unter www.kunstraum-westpfalz.de.

