Am 28. und 29. März wird in der Merkurstraße ein Metallgeländer erneuert. In dieser Zeit stehen für den Verkehr stadtein- und auswärts nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung.

Am 28. und 29. März werden in der Merkurstraße zwischen der Ampelanlage zum Globus-Einkaufszentrum und dem Opelkreisel werden im Auftrag der Stadtbildpflege Metallarbeiten ausgeführt. Auf einer Länge von etwa 20 Metern soll stadtauswärts ein beschädigtes Geländer instandgesetzt werden, wie die Stadtbildpflege weiter informiert.

Um die Beschäftigten im Baustellenbereich zu schützen, sei es notwendig, auf diesem Streckenabschnitt die Fahrspuren zu verziehen. Der Verkehr werde stadtauswärts so an der Baustelle vorbeigeleitet, dass er über den zweiten Fahrstreifen des stadteinwärts führenden Verkehrs laufe. Damit sei in diesem Bereich für beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur verfügbar.

Fußgänger werden gebeten, den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu benutzen. Die Verkehrseinschränkung soll nicht den ganzen Tag bestehen bleiben, sondern gegen 16 Uhr nachmittags wieder abgebaut werden.