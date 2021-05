Was macht ein potenzieller Paralympicsteilnehmer, dessen Spiele in Tokio wegen der Coronapandemie verschoben wurden? Mathias Mester, kleinwüchsiger Speerwerfer des 1. FC Kaiserslautern, hat einfach seine eigenen Spiele veranstaltet – streng nach quarantänischen Regeln, in der eigenen Wohnung. Mit dem was dann passiert ist, hat er selbst nicht gerechnet.

Die Nachbarn haben sich erst ein bisschen gewundert, als da der Kleinwüchsige von nebenan mit einem Plastikpferd durch den Garten sprang. Aber was da auf der Grünfläche vor Mesters Wohnung passierte, sprach sich schneller rum, als Mester hüh sagen konnte.

Zurück zur Idee: Mester wollte ein bisschen paralympisches Feeling in die Wohnzimmer zaubern, die Menschen in der Quarantänezeit unterhalten, auf andere Gedanken und zum Lachen bringen, und so erfand er seine eigene Kombination aus Paralympics und Quarantäne, die Parantänischen Spiele.

Angelehnt an die Originaldisziplinen, schuf er in seiner Wohnung sein eigenes Tokio und begeisterte nicht nur seine Fans.

Kraulen in der Badewanne

Er machte einen Kopfsprung vom Beckenrand in seine Badewanne, kraulte, wendete – Schwimmen. Er nahm im Flur Anlauf, peilte das Bett im Schlafzimmer an, übersprang das „Wäschedings“, einen Wäschekorb, und riss beim letzten Versuch die Klopapierrollen, die auf dem Korb lagen und das Hindernis erhöhten – Hochsprung. Er ballerte mit einem Kompressor auf fliegende Bierdeckel – Tontaubenschießen.

Die Reaktionen waren überwältigend. Springreiten im Garten wurde auf Facebook bisher 271.000 Mal aufgerufen. „Dabei habe ich nur 11.000 Follower“, wundert sich Mester. Der, als er die Spiele auf Instagram teilte, ähnliche Überraschungen erlebte. „Da haben dreimal so viele draufgeschaut, wie ich Follower habe.“ Dabei war Klicks generieren und Anhänger in den sozialen Netzwerken finden keineswegs sein Ziel, wie er betont und sich eher darüber wundert, was an Feedback kam.

Das Beste des Tages

„Es gab nur positive Reaktionen von ,das ist mein Tageshighlight’ über ,wir kucken das mit der ganzen Familie um 18 Uhr beim Essen’ bis hin zu ,das macht es mir gerade in dieser Zeit viel einfacher, sie durchzustehen’“. Mester berührt das, denn genau das war die Intention, die hinter seiner Aktion steckte.

Die Zuschauer seiner kurzen Videos, die er zwei Wochen lang teilte, ließen sich anstecken, drehten selbst Videos mit eigenen Disziplinen, bombardierten ihn mit Nachrichten und Kommentaren, teilten seine Filmchen im Netz. Eines seiner Videos wurde mehr als 1000 Mal geteilt. Fernsehen, Radio, Zeitungen berichteten über ihn, zeigten den Athleten, der gern über sich selbst lacht, beim Schwimmen gegen sich selbst in der Badewanne.

Rhythmische Sportgymnastik

Und bei Mester, der sich grob überlegt hatte, was er machen könnte und aus dem die Ideen dann während der zwei Wochen nur so raussprudelten, übertraf sich von Disziplin zu Disziplin. Er lieh sich den Badeanzug seiner Mutter und führte rhythmische Sportgymnastik im Garten vor. Er baute fürs Springreiten einen Parcours mit Kisten, dem „Wäschedings“, einem Speer auf zwei Eimern und einem Hundenapf als Wassergraben. Die Pferdchen (Red Pegasus und Orange Pegasus) fürs Hindernis- und fürs Dressurreiten hatte Mester von einer befreundeten Familie, ebenso wie die dazugehörige Reitkappe und den Zylinder. Red Pegasus wurde der Star. Der Ritt von Mester im Garten wurde am öftesten geklickt.

Klein gegen Groß

Und aus dem 1,42 Meter kleinen Leichtathleten sprudelten weiter die Ideen. Er forderte die 1,70 Meter große Leichtathletin Gina Lückenkemper heraus, gegen ihn anzutreten. Sie spielte in ihrer Wohnung Basketball gegen einen Papp-Mester. Mit seinem kleinwüchsigen Kollegen Nico Kappel duellierte sich Mester im Fußball. Er spielte im Flur in Nordrhein-Westfalen, Kappel im Wohnzimmer in Baden-Württemberg, dann wurden beide Videos zusammengeschnitten und vom Lauterer Athleten kommentiert, mit seiner ihm eigenen charmanten Art. „Einen Kleinwüchsigen getunnelt, unglaublich ...“

Spenden fließen

Die Idee, dass es für die Parantänischen Spiele virtuelle Tickets geben sollte, hatte er gleich zu Beginn. Wer auf das Spendenportal ging, einen Betrag seiner Wahl für die „Aktion Mensch“ zur Verfügung stellte, bekam eine symbolische Eintrittskarte für die Spiele. „Ich habe vorher mal zu einem Kumpel gesagt, wenn ich 100 Euro zusammenkriege, wäre das schon gut“, erzählt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der Betrag war schnell vierstellig und wuchs immer weiter. Dabei wollte er doch nur eins. „Mein Ziel war, den Leuten eine nicht einfache Zeit erträglicher zu machen. Das habe ich geschafft.“

Was er mitnimmt aus den Spielen, ist das positive Feedback. „Ich habe gelernt und gesagt bekommen, dass ich eine Person bin, die viele zum Lachen bringt und dass sich viele freuen, mich zu sehen. Ich freue mich, dass ich mit meinen Spielen so viele Leute erreicht und auf positive Art und Weise Zeit gestaltet habe.“

Die Perücke der Schwester

Mester war vorher nie live im Netz, hat vorher nie so viel gepostet. Künftig traut er sich da mehr, sagt er. „Es war mein erstes Projekt, das ich gestartet habe und ich habe Ideen für weitere“, kündigt er an. Es gibt ihn jetzt ohnehin auf Videos als Beachvolleyballerin Mandy Mester, als Britney Spears bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier. „Ich habe mir dafür die Perücke und Klamotten von meiner Schwester geliehen.“

Die Spiele endeten so feierlich, wie sie begonnen hatten: Mester schritt im FCK-Trikot zum Spiegel im Flur, vor dem die Flamme – ein Teelicht – brannte, desinfizierte die Hände mit der Sprühflasche, trocknete sie mit Klopapier und löschte die Flamme mit einem Sprühstoß aus der Flasche mit dem Desinfektionsspray.