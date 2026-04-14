Am 6. März hat Innenminister Michael Ebling eine Waffenverbotszone angekündigt – Anlass war die tödliche Messerattacke vom Fackelbrunnen. Jetzt geht es an die Umsetzung.

Die von Innenminister Michael Ebling (SPD) angekündigte Waffen- und Messerverbotszone in der Kaiserslauterer City soll bis spätestens 30. Juni in Kraft treten. Am Dienstagnachmittag hat das Ministerium in Mainz dies mitgeteilt – nachdem sich das Regierungskabinett in seiner wöchentlichen Sitzung mit dem Thema befasst hatte. Laut Pressemeldung soll die Landesverordnung für bestimmte Teile der Innenstadt gelten. Eine „konkrete räumliche Abgrenzung“ sei noch nicht bekannt, werde aber durch eine veröffentlichte Karte festgelegt, heißt es – und durch Hinweisschilder vor Ort. Künftig dann grundsätzlich verboten innerhalb der Zone: das Mitführen aller Waffen und Messer. Neben der Polizei werde auch der Kommunale Vollzugsdienst die Einhaltung der Regeln durch Taschen- und Personenkontrollen überprüfen, erklärt das Ministerium. Wer gegen die Verordnung verstößt, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro. Außerdem können die getragenen Waffen beschlagnahmt werden.

In der Maßnahme sieht Ebling „ein klares Signal für mehr Sicherheit“ in Kaiserslautern, wird er in der Mitteilung zitiert. „Wir dulden keine Bewaffnung im öffentlichen Raum“, so der Minister weiter. Vor den Toren des Einkaufszentrums „K in Lautern“, auch Mall genannt, hatte er am 6. März gegenüber der Presse die Einrichtung der Verbotszone bekanntgegeben – nur fünf Tage nach der Bluttat am Fackelbrunnen. Dort hatte am frühen Abend des 28. Februar ein 18-jähriger Syrer zwei Landsleute niedergestochen. Eines der Opfer erlag später seinen Verletzungen. Nach Angaben der Landesregierung werden nun alle weiteren Schritte zur Umsetzung eingeleitet, insbesondere die Anhörung der beteiligten Stellen.