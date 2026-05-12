Wie das Land am Dienstag informiert, ist der Weg endgültig frei für eine Waffen- und Messerverbotszone. Auch die Begrenzung des Bereichs steht jetzt fest.

Nach den wiederholten Bluttaten in der Kaiserslauterer City kann in Teilen der Innenstadt ab sofort eine Waffen- und Messerverbotszone in Kraft treten. Der Entwurf der entsprechenden Landesverordnung sei gebilligt worden, teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium am Dienstag mit – und reagiert damit auf die beiden Messerattacken auf dem Willy-Brandt-Platz und am Fackelbrunnen. Im November 2025 soll eine 19-jährige Frau vor dem Rathaus mehrfach auf einen 31-Jährigen eingestochen haben, der Fall wird aktuell vor dem Landgericht verhandelt. Am frühen Abend des 28. Februar 2026 war es dann ein 18 Jahre alter Syrer, der in der Fruchthallstraße zwei Landsleute attackierte – eines der Opfer erlag später seinen Verletzungen. „Wer bewaffnet unterwegs ist, schafft Unsicherheit und erhöht das Risiko schwerer Gewalttaten“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag. Messer und Waffen hätten im öffentlich Raum „nichts verloren“.

Die Verbotszone umfasst zentrale Gebiete des Lauterer Stadtkerns – so zum Beispiel das Areal um den Willy-Brand-Platz und die Shoppingmall „K in Lautern“, die Neue Stadtmitte, umliegende Straßen und den Stiftsplatz.

Bei Verstoß droht Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro

Nach Angaben des Ministeriums werden gleichzeitig auch mehrere öffentliche Gebäude in den Bereich mit einbezogen. Neben der Mall gehören die Tiefgaragen am Stiftsplatz und am Pfalztheater dazu, das Altstadt- und das Sparkasse-Parkhaus sowie die Passage Stiftsplatz 5. Wer hier eine nach dem Gesetz eingestufte Waffe oder ein Messer mit sich trägt, muss mit einer Einziehung rechnen – und einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro. Kontrollieren werden das Verbot die Polizei und der Kommunale Vollzugsdienst. „Innerhalb dieser Zone können Personen anlassunabhängig durchsucht werden, also ohne Grund“, kommentierte Polizeipräsident Hans Kästner die Maßnahnme neulich im großen RHEINPFALZ-Interview. „Verstöße werden sanktioniert – mit der Folge, dass sich hier keine Menschen mehr mit Messern aufhalten werden.“ Darauf müsse der Bürger vertrauen können, so Kästner.

Ausnahmen gelten in Einzelfällen, schreibt das Land in seiner Pressemitteilung, etwa bei bestimmten beruflichen Tätigkeiten oder für Rettungs- und Einsatzkräfte. Rund 50 Schilder in den Straßen sollen demnächst auf das Areal hinweisen, heißt es. Die Verbotszone in Kaiserslautern ist die bis dato einzige in Rheinland-Pfalz.