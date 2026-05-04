Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Montag eine 19-Jährige vor Gericht verantworten. Im November 2025 soll sie vor dem Rathaus auf einen Mann eingestochen haben.

Es war gegen 15.30 Uhr am 4. November 2025, als ein Streit zwischen der Angeklagten und dem späteren Opfer eskalierte. Mit einem 18 Zentimeter langen Küchenmesser soll die junge Frau auf dem Rathausvorplatz auf den Mann eingestochen haben, zunächst in den Bauch. Dann soll sie versucht haben, den Kopf zu treffen. Dabei habe sie den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die von verminderter Schuldfähigkeit ausgeht, weil die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden habe. Das Opfer überlebte, wurde allerdings lebensgefährlich verletzt.

Die beiden waren sich an diesem Novembertag nicht zum ersten Mal begegnet, wie die Angeklagte am Montag vor dem Kaiserslauterer Landgericht aussagte. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft, wurde in Handschellen in den Saal geführt. Einige Wochen zuvor, soll sich der damals 31-Jährige eine Auseinandersetzung mit einem Bekannten der 19-Jährigen geliefert haben. Aus Angst, dass der 31-Jährige den am Boden liegenden Kontrahenten ernsthaft verletze, sei sie dazwischen gegangen, habe ihn mehrfach geohrfeigt, ihn beleidigt. Bei einem anderen Aufeinandertreffen habe er sie begrapscht.

In den Wochen vor der Tat auf der Straße gelebt

In den Wochen vor der Tat habe sie auf der Straße gelebt, erzählte sie mit ruhiger, leiser Stimme. Ihr Ex-Freund hatte sie vor die Tür gesetzt. In einem Zelt und mit einigen ihrer Habseligkeiten übernachtete sie in diesem Spätherbst im Bereich der Kaiserpfalz. Dort patrouilliere regelmäßig die Polizei, der Platz sei belebt, erklärte sie. Dort habe sie weniger Angst vor Übergriffen gehabt. Dennoch hatte sie sich, nach eigener Aussage, ein Messer besorgt und unter einer Metalltreppe im Bereich der Kaiserpfalz versteckt, sollte sie sich verteidigen müssen.

Am Tattag „bin ich am Vormittag aufgewacht. Es war vielleicht 10 Uhr“, sagte sie. Mit Bekannten habe sie auf dem Rathausvorplatz getrunken – erst Bier, später auch Mixgetränke. Im Laufe des Tages sei dann der 31-Jährige aufgetaucht, in der Hand eine Dose Bier, sagte die Angeklagte. Aus der Ferne habe er sie gegrüßt. „Ich wollte ihn zunächst ignorieren“, erzählte sie. Dann sei sie doch zu ihm gegangen, um sich für die Ohrfeigen zu entschuldigen. Er habe sie von ihrem Ex-Freund fragen sollen, ob sie wieder zurückkomme. Als sie das verneinte, habe er gesagt, sie solle mit zu ihm gehen, seine Frau sein. Auch das habe sie abgelehnt, ihn weggeschubst. „Egal, welche Frau vor ihm steht, er macht sie alle an“, sagte sie über das spätere Opfer. Bei Worten sei es aber nicht geblieben. Später habe er ihr an den Po gefasst. Sie habe ihn geohrfeigt, er zurückgeschlagen. Daraufhin habe sie das Messer geholt. „Du schlägst eine Frau, bist du dumm?“, habe sie gerufen. Er solle sich nie wieder trauen, sie zu begrapschen. Solle nie wieder ans Rathaus kommen, habe sie gesagt. Das Messer: Es sollte zu ihrer Verteidigung dienen, als „Meinungsverstärker“, wie sie es nannte. Doch der 31-Jährige sei nicht zurückgewichen, habe einen Schritt auf sie zugemacht. „Aus Reflex habe ich zugestochen“, sagte die Angeklagte. Wie oft? Sie wisse es nicht. Das Opfer habe am Arm geblutet und sei dann davongelaufen. „Es sah schlimm aus. Ich wollte nicht, dass er stirbt“, sagte sie auf Nachfrage ihres Verteidigers. Sie selbst versteckte das Messer, kehrte dann zum Tatort zurück, wo die Polizei sie aufgriff. Warum sie nicht flüchtete? „Ich war halt hilflos.“

Zeugen: Täter und Opfer waren betrunken

Zeugen bestätigten vor Gericht, dass es vor den Messerstichen eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen den beiden gab. Ein Zeuge, der angab, am Tattag selbst alkoholisiert gewesen zu sein, sagte aus, sowohl Täter als auch Opfer seien betrunken gewesen. Der 31-Jährige habe die Angeklagte an den Schultern gepackt, als sie mit dem Messer auf ihn zukam, um sie fernzuhalten. Die 19-Jährige hätte mit dem Messer gefuchtelt, ihn aber zunächst nicht getroffen. Dann habe man Blut auf dem Hemd des Opfers gesehen. Zwei Rathausmitarbeiter hatten den Streit aus einem Büro beobachtet und den Kommunalen Vollzugsdienst alarmiert. Die beiden Vollzugsdienstmitarbeiter erreichten den Tatort aber erst nach den Stichen. Sie entdeckten das stark blutende Opfer und leisteten erste Hilfe. Der 31-Jährige hatte drei Stichverletzungen am Bauch, dazu Verletzungen am Arm.

Neben dem Messerstich am Rathaus werden der jungen Frau zwei weitere Taten vorgeworfen. So soll sie ihrer Mutter am 8. September 2024 bei einem Streit um Geld unter Alkoholeinfluss in den Kopf gebissen haben. Am 14. September 2024, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll sie zudem bei einer Auseinandersetzung auf dem Rathausvorplatz versucht haben, einen Kontrahenten mit einer Klappschere zu verletzen. Auch bei diesem Vorfall soll sie betrunken gewesen sein und unter dem Einfluss von Medikamenten und THC gestanden haben.

Der Prozess wird am 11. Mai fortgesetzt. Dann soll auch das Opfer als Zeuge aussagen, das am Montag nicht vor Gericht erschienen war.