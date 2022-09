Was in Landkreis und Stadt Kaiserslautern am Donnerstag wichtig war.

Weil zu Beginn der Woche beide Betreuungskräfte plötzlich ausgefallen sind, musste die Stadt das Angebot der betreuenden Grundschule aussetzen. Im Raum stand ein Ausfall bis zu den Herbstferien. Doch es kam anders.

Vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 19-Jährigen begonnen. Ihm wird vorgeworfen, dass er am 29. Januar, gegen 6 Uhr, am Stiftsplatz einem Jugendlichen einen tödlichen Messerstich in den Brustbereich versetzt haben soll.

Homeoffice, mobiles Arbeiten oder Telearbeit – diese Begriffe werden oft synonym verwendet. Gemeint ist damit, dass außerhalb des Büros gearbeitet wird. Nutzen Behörden, Institutionen und Unternehmen diese Möglichkeiten noch? Und wie schätzen sie Vor- und Nachteile ein?

Mit der Liebe zu ihrem Tier ist es bei so manchem Halter nicht weit her. Das muss Kai Zöller feststellen. Der Vorsitzende des Kindsbacher Tierschutzvereins Animal Sunshine Farm (TSV) beklagt vor allem das verantwortungslose Handeln vieler Hundebesitzer, das deutlich mehr Einsätze mit sich bringt. Deswegen sucht der Verein dringend zusätzliche Helfer.

In diesem Jahr richtet der Verein Rasentrecker Neuhemsbach nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein Rasentraktor-Rennen aus. Es wird erneut als „Großer Preis von Sembach“ auf dem Rennkurs im Gewerbepark Sembach ausgetragen. Los geht es bereits am Freitagabend mit einer Feier.