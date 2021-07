Ein 17-Jähriger ist am frühen Sonntagabend mit einem Messer und einer Schnittwunde am Bein in der Innenstadt aufgefallen. Das berichtet die Polizei, die in diesem Zusammenhang Zeugen zu einem Vorfall am Willy-Brandt-Platz sucht.

Eine Anruferin informierte die Polizei über einen blutenden jungen Mann in der Innenstadt. Außerdem habe sie ein Messer bei ihm gesehen, berichtete die am Telefon der Polizei. In der Schneiderstraße traf eine Polizeistreife den Verletzten an. Er hatte eine oberflächliche Wunde an einem Bein. Der Mann schilderte, dass er Streit mit seiner Ex-Freundin hatte. Sie habe ihn auf dem Willy-Brandt-Platz mit einem Messer attackiert. Das Messer habe er ihr abgenommen, dann sei er weggegangen. In der Bauchtasche des 17-Jährigen fanden die Beamten ein Messer. Die Klinge wurde sichergestellt. Sanitäter brachten den Mann vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise. Wer hat am Sonntagabend eine Auseinandersetzung im Bereich des Willy-Brandt-Platzes beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.