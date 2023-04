Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 16-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Der Jugendliche soll am vergangenen Samstag aus Eifersucht einen anderen Mann angegriffen und verletzt haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Jugendliche am frühen Morgen gewaltsam Zugang zur Wohnung eines 34-jährigen Mannes in der Innenstadt. Der Grund: Die Partnerin des Jugendlichen hielt sich dort auf. Wie die Polizei mitteilt, habe der 16-Jährige den 34-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer angegriffen und ihn an mehreren Stellen verletzt. Anschließend sei er geflüchtet.

Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Die erlittenen Schnittwunden waren „nur“ oberflächlich. Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in der Wohnung seiner Mutter gestellt. Er bestritt die Tat und machte keine weiteren Angaben.

Das Messer fand die Polizei nicht bei ihm, dafür aber Betäubungsmittel. Diese wurden zusammen mit der getragenen Kleidung sichergestellt. Der Jugendliche wurde schließlich an seinen Vater übergeben.