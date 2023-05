Einer Betrügerin ging eine 33-jährige Frau aus Mehlingen auf den Leim, berichtet die Polizei. Über einen Messengerdienst kontaktierte eine vermeintliche Freundin die Betrogene. Sie lockte mit einer „wasserdichten“ Geldanlage, die eine top Rendite versprach. In dem Glauben mit ihrer Bekannten zu chatten, ging sie auf das Angebot ein. Kurzum: alles gelogen. Das Messengerkonto der Freundin war gehackt worden und wurde jetzt von unbekannten Betrügern genutzt. Die Geschädigte wurde an eine Beraterin weitergeleitet, die ihr telefonisch Schritt für Schritt erklärte, was sie zu tun hatte.

Zahlung erfolgte über Trading Apps

Über Trading Apps erfolgte daraufhin der Zahlungsverkehr. Leider bemerkte die 33-Jährige erst, dass alles nicht mit rechten Dingen zugeht, nachdem sie einen vierstelligen Betrag bereits überwiesen hatte. Einer weiteren Geldforderung kam sie nicht nach und ging direkt zur Polizei. Diese hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Die Polizei rät dringend zur Vorsicht bei solchen Online-Investitionen auf Trading-Plattformen, die schnelle und hohe Gewinne versprechen. Auch wenn die „Beratung“ am Telefon vielleicht noch halbwegs seriös klinge, solle man unbedingt wachsam und misstrauisch sein. „Informieren Sie sich unbedingt über die Anbieter und prüfen Sie solche dubiosen Angebote gründlich, bevor Sie Ihr Geld Betrügern in den Rachen werfen“, mahnt die Polizei.