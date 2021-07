Zwischen zwei Männern ist es am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Merkurstraße zu einem handfesten Streit gekommen.

Auslöser des Streits: der laut Polizei wohl verkehrsbehindernd geparkte VW Touran eines 52-Jährigen. Darüber beschwerte sich ein 46-Jähriger. Dieser Streit endete in einer Schlägerei. Als der 52-Jährige dann sein Fahrzeug wegfahren wollte, habe er nach Angaben des 46-Jährigen diesen angefahren, sodass er Schmerzen im rechten Bein hat. Aufgrund des verkehrsbehindernd geparkten Fahrzeuges sei es im schon im Voraus zu einer Beleidigung einer weiteren Person gekommen, so die Polizei, die unter Telefon 0631/369-2250 um Hinweise in der Sache bittet.