Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Kusel wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Merkurstraße schwer verletzt. Weil der Verkehr im Bereich der Baustelle stockte, wollte der Motorradfahrer an der Fahrzeugschlange vorbeifahren, so die Polizei. Zeitgleich setzte ein 36-jähriger Pirmasenser mit seinem Auto aus dem Stau heraus zum Wenden an. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Bei dem Sturz erlitt der Biker schwere, aber keine lebensgefährliche Verletzungen, so die Polizei. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. Das Motorrad musste vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Laut Polizei wird gegen beide Fahrer ermittelt.