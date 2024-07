Bei einem Unfall in der Innenstadt kamen die beiden Insassen eines Mercedes’ glimpflich davon, das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-Jähriger am Donnerstag gegen 19 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse am Stiftsplatz unterwegs, teilt die Polizei mit. Als er nach links in die Spittelstraße abbiegen wollte, verlor er wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen einen Zaun, der dort die Fahrbahnen trennt. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen einen Baum geschleudert. Die E-Klasse war so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag und ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder gegebenenfalls sogar dem Wagen ausweichen mussten, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 beim Altstadtrevier zu melden.