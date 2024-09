Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden ist es am Dienstag in der Denisstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein 40-Jähriger in einer Kurve mit seinem Mercedes zwei parkende E-Scooter und einen Seat. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro. Sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon.