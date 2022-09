Ein Mercedes-Benz ist am Dienstag in der Kaiserstraße gestohlen worden. Das Auto verschwand nach Polizeianhaben zwischen 17 und 20 Uhr. Die Fahrerin hatte ihr Auto gegen 17 Uhr in einer Parkbucht in Höhe des Hauses Nummer 77 abgestellt. Als sie drei Stunden später zurückkam, war das Fahrzeug nicht mehr da. Wie es den Tätern gelang, das Auto zu öffnen und zu starten, ist unklar. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich im Besitz der 36-jährigen Frau. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen grauen Mercedes-Benz SLK, Baujahr 2002, Kennzeichen RT - VK 1604. Hinweise in der Sache nimmt die Kripo unter Telefon 0631 369-2620 entgegen.