Immer öfter fällt bei Sportberichterstattungen der Begriff Mentalität. Auch von mentaler Stärke ist die Rede. Es wird von Mentalitätsmonstern gesprochen. Wie beeinflusst der psychische Faktor tatsächlich die Leistungen im Sport? RHEINPFALZ-Mitarbeiter Benjamin Haag hat nachgefragt und jede Menge Tricks und Hintergründe erfahren.

Immer häufiger dringen Begriffe fast schon überfallartig in den Sportbereich ein, die in den letzten Jahrzehnten so gar nicht zu vernehmen waren. Eines der modischen Schöpfungen von Reportern ist die Mentalität. Sie wird im Zusammenhang mit Motivation, Auftreten und der Einstellung zum Spiel und Wettkampf genannt. Im Fußball-DFB-Pokal, wenn David den Goliath schlägt, lässt sich erahnen, was es mit der mentalen Stärke der Fußballzwerge auf sich hat.

Innere Stärke

Die Amateure werden von ihren Trainern stark geredet oder schöpfen aus gewonnenen Zweikämpfen und positiven Spielsequenzen innere Stärke, die sie über sich hinaus wachsen lassen. Beispiele gibt es genug. Eines ist der Berliner AK, der das Karrierebuch des früheren Torwarts des 1. FC Kaiserslautern, Tim Wiese, faktisch zugeschlagen hat, als die Hauptstädter in der ersten DFB-Pokalrunde als Viertligist den damaligen Bundesligisten TSG Hoffenheim beim 4:0-Sieg bis auf die Knochen blamierten.

Schlechte und super Tage

Lässt sich erklären, wie Feierabendfußballer die qualitativ in allen Belangen besseren Kicker aus der deutschen Eliteklasse nicht nur glücklich schlagen, sondern schlichtweg düpieren? „Die brauchen einen ganz schlechten und wir einen super Tag“, ist jährlich vor den Spielen der ersten Hauptrunde im Fußballpokal von den Teamverantwortlichen zu hören. Doch alleine diese Aussage kann das nicht belegen. Mentale Stärke braucht es, denn allzu oft bekommen die Kleinen in den letzten Spielsequenzen das Zipperlein, kassieren den Ausgleich und gehen letztlich in der Verlängerung gänzlich baden. Nicht immer ein Konditions-, sondern auch ein Mentalitätsproblem.

Verlängerung

Wie gehe ich damit um, doch noch in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer kassiert zu haben? Wie überstehe ich die Verlängerung gegen die Profis? Mentalität kann helfen, fehlende Qualität und Kondition auszugleichen.

Höchstleistungen trotz Druck

Auch der Deutsche Fußballbund (DFB) beschäftigt sich mit der Materie. Mirko Dismer, Abteilungsleiter Performance, Technologie und Innovation der DFB-Akademie, wird auf der DFB-Homepage wie folgt zitiert: „Nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und Entscheidungsträger im Fußball müssen immer wieder Höchstleistungen unter einem sehr starken Druck abrufen. In der DFB-Akademie beschäftigen wir uns intensiv mit Lösungen, um die Akteure bei ihren vielfältigen Herausforderungen zu unterstützen und schauen auch bewusst über den Fußball hinaus.“

Die Sache mit dem Geist

Mentalität, die Art zu denken und zu fühlen, deren Wortursprung vom lateinischen „mens“ (den Geist betreffend) stammt, nimmt auch Einkehr in den Amateurbereich und zwar nicht nur, wenn die Klubs in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals spielen, sondern auch in ganz vielen verschiedenen Sportarten. Von Mindcoaching ist dann auch die Rede, psychischer Stärke. Und auch die Entwicklung einer Siegesqualität ist dann Thema.

Überlegenheit erarbeiten

Ulrich Fehr, Diplom-Sportlehrer aus Bad Dürkheim, beschäftigt sich mit dem Thema Sportpsychologie. Im Zusammenhang mit dem Aberglauben ist er der Meinung, dass sich Sportler eine mentale Überlegenheit erarbeiten können. „In der Leichtathletik gibt es Sprinter, die immer als Letzte in den Startblock gehen. Sie haben dann den Eindruck, dass sie ihren Gegnern überlegen sind, weil sie beeinflussen können, wann gestartet wird“, erzählt Fehr. Kritisch werde es aber dann, wenn eben zwei solcher Sportler an den Start gingen, denn dann könne es auch Verwarnungen für die Athleten geben, wenn sich das Prozedere vor dem Rennen zu lange hinzieht.

Mit Leib und Seele

Für Robin Purdy, Fußball-Verbandsligaspieler des SV Morlautern, ist Mentalität ein wichtiges Thema. Der frühere Jugend-Nationalspieler sah auch beim FK Pirmasens und dem 1. FC Saarbrücken, dass genau an dieser Mentalität gearbeitet wurde. Und er setzt selbst auf die Mentalität. „Wenn ich was mache, dann mache ich es mit Leib und Seele“, sagt Purdy, dem es wichtig ist, nach außen Stärke zu zeigen. Auch deshalb gebe er sich stets kommunikativ, von der ersten Spielsekunde der Partie an.

Der Ohrstöpseltrick

Im Dartsport werden ebenfalls immer wieder mentale Prozesse eingeleitet. Die Anspannung, wenn es heißt, die 501 Punkte herunterzuspielen, ist stetig da. Der Druck, auf das nur wenige Millimeter große Doppelfeld zu zielen und auch noch zu treffen, ist riesig. Eine Zitterhand ist, wenn tausende feierfreudige Fans im Hintergrund auf den Tischen tanzen, keine Option. Ausgeglichenheit ist gefragt.

Während der holländische Superstar Raymond van Barneveld neben seiner stoischen Ruhe mit Ohrstöpseln nachhilft, brauchen andere die singenden Anhänger im Hintergrund. Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern, der 40. der PDC-Weltrangliste, zeigte zuletzt seine Mentalität.

Es klappt nicht immer

Nach sieben Vorrundensiegen am ersten Spieltag wollte er auch am folgenden Spielwochenende alles abräumen. „Ich spiele die Rückserie genauso konzentriert wie das letzte Wochenende“, meinte der Saarländer, der dennoch in der Finalrunde seine Leistung nicht abrufen konnte und das WM-Ticket verpasste. Da war die mentale Stärke auf der Seite von Nico Kurz, der im Finale schließlich einen 4:8-Rückstand gegen Dargutin Horvat noch zu seinen Gunsten drehte und mit 10:9 gewann.

Nicht ohne Kopf spielen

Bei den Rückschlagsportarten ist das Innere und der psychologische Faktor ein wichtiges Thema. Im Gegensatz zum Fußball gibt es im Tennis und Tischtennis keine Spielsequenz, in der einfach abgeschaltet werden kann. Immer wieder geht es darum, einen Punkt zu bekommen, oder eben nicht. „Früher war mir das gar nicht so bewusst, dass Mentalität wichtig ist“, sagt Nachwuchsspielerin Chantal Preis vom Tischtennis-Oberligisten TSG Kaiserslautern. Auch deshalb will sie nicht ohne Kopf spielen und auch in den wichtigen Situationen die Ruhe bewahren, da sein, wenn es in die Crunch-Time gehen.

Wettkampf simulieren

Für Michael Wiebelt, Triathlet der TSG Kaiserslautern, spielt mentale Stärke ebenfalls eine große Rolle. „Basis für mentale Stärke ist meines Erachtens immer auch eine sehr solide Vorbereitung. Das beinhaltet die sorgfältige Planung des Trainings genauso wie eine konsequente Umsetzung. Ich versuche im Training ab und an ähnliche Situationen zu schaffen, wie ich sie auch im Wettkampf vorfinde. Auch an schlechten, müden Tagen noch fünf bis zehn schnelle Kilometer an eine Laufeinheit dranhängen, das ist hart, gibt aber enormes Selbstbewusstsein für ein Rennen“, sagt der 32-Jährige, der das für den Wettkampf gerade auf mentaler Ebene als enorm wichtig empfindet.

Der Schweinehund

Auch an Schlechtwetter-Tagen will er deshalb keine Ausreden gelten lassen. „Ich bin da im Training auch gerne mal sehr hart zu mir selbst. Dafür brauche ich keinen Trainer, der das tut“, sagt Wiebelt, der sich selbst um den inneren Schweinehund kümmert, um mental gut auf den Wettkampf vorbereitet zu sein.