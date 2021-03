Mitglieder des Stadtrates und Kaiserslauterer Bürger haben am Sonntag mit einer Menschenkette darauf aufmerksam gemacht, dass der Hussong-Bau jetzt abgerissen wird, obwohl eine Mehrheit im Stadtrat zumindest zum Innehalten und Abwägen von Alternativen aufgerufen hatte.

Grünen-Fraktionschef Tobias Wiesemann sagte am Montag der RHEINPFALZ, kritisiert werde, dass sich die Verantwortlichen nur auf ihre Rechtsposition berufen und nicht bereit waren, noch drei Wochen zu warten, um vielleicht eine konstruktive Lösung zu finden. Es sei keine Bereitschaft da gewesen, über einen Geländetausch – im Raum stand das Areal, wo das Jugendhaus in der Augustastraße steht – zu reden. Die Grünen zumindest, so Wiesemann, forderten jetzt, für den hinteren Bereich des Geländes, wo Schlauchturm samt Nebengebäude stehen bleiben sollen, noch einmal den Bebauungsplan zu ändern. „Wenn die Gebäude stehen bleiben, muss das städtebaulich zur Gesamtsituation passen. Es muss auch festgelegt werden, welche Nutzung dort funktioniert.“

35 Menschen waren am Sonntag an der Kolonne zusammengekommen.