Zwei Menschen und ein Pferd haben sich bei einer Kutschfahrt am Sonntag verletzt. Der Kutscher und seine Mitfahrerin kamen ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, wollten der 68-Jährige und die 21-Jährige am Mittag zu einer Rundfahrt starten. Noch bevor sie auf der Kutsche richtig Platz nahmen, gingen die beiden Pferde durch, durchbrachen mitsamt der Kutsche einen Weidezaun und rannten auf einen Acker. Der Kutscher und die junge Frau stürzten vom Wagen und verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Um die Pferde kümmerten sich ein Tierarzt und die Tierrettung. Eines wurde leicht verletzt. Es wird in einer Tierklinik behandelt. An der Kutsche entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro, schätzt die Polizei.