Vom Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen wurde Klaus-Dieter Krause nach Mainz eingeladen. In mehreren Sitzungen einer Arbeitsgruppe hat er sich für Menschen eingesetzt, die von der Corona-Zeit besonders betroffen waren. Jetzt kann er für sich in Anspruch nehmen, etwas für seine Mitmenschen erreicht zu haben.

Klaus-Dieter Krause (50), von Geburt an körperbehindert und in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt, lebt seit 2004 in der Zoar Wohnanlage am Volkspark. Seine Extremitäten sind