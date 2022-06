Seit April steht er an der Spitze der Hochschulgastronomie der Technischen Universität Kaiserslautern (TU). Doch für die 122 Mitarbeitenden der Mensa ist Christof Feith, der frühere stellvertretende Leiter, kein neues Gesicht. Seit 1990 steht er im Dienst des Studierendenwerks Kaiserslautern.

Gestartet ist der gelernte Steuerfachgehilfe in der Mensa als Zivildienstleistender. Es folgten Jahre in der Lagerwirtschaft und in der Verwaltung der Hochschulgastronomie. Zuletzt war er neun Jahre deren stellvertretender Leiter. „Ich kenne den Betrieb von unten bis oben“, so Feith, der gleichzeitig auch für die Mensen der Hochschule Kaiserslautern und deren Zweigstellen in Pirmasens und Zweibrücken zuständig ist.

„Nein, kochen muss ich nicht können. Dazu habe ich zwei Küchenleiter.“ Wichtig ist ihm, dass der Speiseplan für die Studierenden und die Mitarbeiter stimmt. Zu einer seiner ersten Amtshandlungen gehörte die Umstellung des früheren Cafés „Bistro 36“ auf ein Bio-Angebot. Seit Mai biete das „Bistro 36“ auf dem Campus der TU ausschließlich vegetarische und vegane Produkte an. „Wir haben uns zertifizieren lassen.“ Das Angebot komme sehr gut an. Mit 2300 Mahlzeiten täglich hätten die Ausgaben I und II das Niveau von vor Corona nicht erreicht, beziffert er die aktuelle Auslastung mit 60 Prozent. Das könnte sich in der nächsten Woche schlagartig ändern, verweist er auf die „Pfälzer Genusswoche“, die die Mensa vom 4. bis 8. Juli anbietet.

Gastkoch aus dem TV

„Genussnomade Stefan Wiertz, bekannt von TV-Koch- und Grillshows, wird uns als Gastkoch unterstützen und seine eigens dafür zusammengestellten Gerichte kredenzen. Viele kennen ihn schon von den Campus-Cooking-Wochen.“ Die Gäste erwarteten leckere vegetarische Gerichte und solche mit Fleisch, verweist er beispielsweise auf „Thymian Kartoffelgratin mit lauwarmem Pilzragout & Honigtomaten“ oder auf „Gezupftes Kalb im Zitronen-Brioche mit Ingwer-Mayo und Apfel-Selleriestroh“. Die Produkte für Gerichte und Zutaten stammten überwiegend von regionalen Herstellern. Auch könnten sich Interessenten auf ein digitales Kochbuch mit den Rezepten und Bildern der Gerichte zum Nachkochen freuen.