Der Sieg des FCK II beim FV Diefflen war wichtig: Tabellenführung verteidigt. Melvin Wiesnet hat mit seinem zweiten Saisontreffer seinen Anteil daran.

Noch elf Partien sind in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu spielen. Die U21 des FCK geht als Tabellenführer ins letzte und entscheidende Drittel der Saison. Gegen Idar-Oberstein soll am Samstag die Serie von mittlerweile 17 ungeschlagenen Spielen ausgebaut werden. Es ist der Gegner, bei dem die Serie in der Vorrunde begann. Aber auch einer, der unangenehm ist, wie FCK-Spieler Melvin Wiesnet weiß.

Der zweite Saisontreffer von Wiesnet für den 1. FC Kaiserslautern II in dieser Oberliga-Saison war nicht ganz unwichtig. Beim 5:2 (2:0)-Auswärtssieg am vergangenen Samstag beim FV Diefflen besorgte der 20-Jährige in der 67. Minute nach schöner Vorarbeit von Shawn Blum und Felix Geisler das 3:2 für den FCK II, als er den Ball „humorlos“ aus neun Metern in den linken Torwinkel drosch. Wichtig war der Treffer des gebürtigen Ludwigshafeners vor allem darum, weil sein Team sich nach 2:0-Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit den 2:2-Ausgleich eingehandelt hatte und Diefflen Morgenluft witterte.

Wiesnets Tor in Diefflen eine Erleichterung

„Erst einmal war das Tor für uns alle schon eine Erleichterung, weil wir da eine nicht so gute Phase hatten“, sagt auch Wiesnet, der bei der U21 des FCK gemeinsam die linke Seite mit Blum „beackert“, wobei er normalerweise den defensiveren Part übernimmt. „Wir wussten ja, was Diefflen für eine Mannschaft ist. Eine, die viele lange Bälle spielt und vorne gute Spieler hat. Dann sind wir mit meinem 3:2 wieder zurückgekommen und haben das Spiel für uns entschieden. Deswegen war es gutes Gefühl, eine Erleichterung – und es bestätigt das, was wir in den letzten Wochen und auch schon vor der Winterpause gezeigt haben“, berichtet Wiesnet.

Auch seinen ersten Saisontreffer hatte er übrigens im Saarland erzielt. Im Spiel beim FV Eppelborn, das sein Team in Unterzahl mit 5:3 gewann, hatte er das 2:1 erzielt, das den Grundstein für den Sieg legte. „Das würde ich jetzt nicht so sagen“, entgegnet Wiesnet auf die Frage, ob er der Mann für die wichtigen Auswärtstore sei. „In der Vergangenheit, in meiner Jugendzeit hab’ ich schon ein paar mehr Tore geschossen. Jetzt beim FCK noch nicht so, aber ich sag’ mal, ich hab’ zwei gute Füße, die auch wissen, wo das Tor steht“, fügt er mit einem Lachen hinzu.

Seit dem zehnten Spieltag immer in der Startelf

Seit dem zehnten Spieltag stand der Sportstudent immer in der Startformation des Teams von Trainer Alexander Bugera. Einzige Ausnahme: das erste Spiel nach der Winterpause bei Cosmos Koblenz, wo er wegen einer Rot-Sperre fehlte. Auch am kommenden Samstag wird er ziemlich sicher wieder von Beginn an auf dem Platz stehen, wenn es gegen den SC Idar-Oberstein geht (15 Uhr, Fröhnerhof). Und mit Shawn Blum Betrieb auf der linken Seite machen.

„Es gibt keine besonderen Absprachen zwischen uns“, berichtet Wiesnet über das Zusammenspiel mit Blum auf der linken Seite. „Aber wir haben uns jetzt eingespielt. Wir wissen, wenn einer nach vorne geht, wie die folgende Aktion aussehen könnte. Und wir wissen einfach gegenseitig unsere Qualität zu schätzen – wenn ich vorne bin, macht er auch die Drecksarbeit für mich hinten. Und genauso ist anders herum.“ So auch gegen Idar-Oberstein am Samstag.

Hinspiel in Idar-Oberstein als Saison-Wendepunkt

Das Hinspiel, das der FCK II nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 gewann, war der Wendepunkt der Saison. Denn seitdem ist das Team ungeschlagen, holte in 17 Spielen 15 Siege und zwei Unentschieden, steht an der Tabellenspitze der Oberliga. „Damit hätte ich damals nicht gerechnet, dass wir so eine Serie starten“, gibt Trainer Bugera zu. „Das Spiel damals war schon so etwas wie der Knackpunkt für den weiteren Verlauf der Saison. Da haben die Jungs die Partie noch umgebogen, was ja nicht ganz einfach war nach drei Niederlagen zuvor.“ Mit dem Spiel in Idar-Oberstein sei „der Glaube an die eigene Stärke“ zurückgekehrt. Mittlerweile sei sein Team so gefestigt, dass es sich auch von Rückschlägen nicht verunsichern lässt. „Sie wissen, dass sie Spiele auch nach hinten raus noch drehen können.“ Die Serie von 17 ungeschlagenen Spielen in Folge spreche da ein Stück weit für sich.

„Das ist schon ein Statement von uns“, sagt auch Wiesnet dazu. „Wir haben ein klares Ziel; jeder weiß, wo wir hinwollen.“ Aber, so fügt er gleich hinzu: „Wir sind jetzt vielleicht gerade auf einem guten Weg, aber der Weg ist noch lange nicht vorbei. Es sind noch elf Spiele zu gehen. Auch nach der Saison ist unser Weg noch nicht fertig. Also wir müssen uns auf jeden Fall auch den Arsch aufreißen, um da anzukommen, wo wir hinwollen und dort dann hoffentlich auch zu bleiben.“

Unangenehmer Gegner

Am Samstag gegen Idar-Oberstein erwartet der 20-Jährige „ein ähnliches Spiel wie gegen Diefflen“ und begründet das so: „Idar-Oberstein ist ein unangenehmer Gegner, für den es auch noch um viel geht. Sie stehen ja mit unten in der Tabelle drin. Sie wollen bestimmt in der Oberliga bleiben. Solche Mannschaften, die noch gegen den Abstieg spielen, sind meist ekelhafter zu bespielen als Mannschaften, die auf einem gesicherten Platz stehen. Aber wir wollen natürlich unsere Serie fortsetzen.“ Immer mit dem großen Ziel vor Augen: dem Aufstieg in die Regionalliga, der mit einem Sieg wieder ein kleines Stückchen näherkommen würde.