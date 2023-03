An der Meisterschule für Handwerker gibt es auch nach dem Anmeldeschluss noch Aus- und Weiterbildungsplätze. Die Berufsfachschule, an der kein Schulgeld erhoben wird, bildet im Laufe von drei Jahren in sieben Berufen aus: Elektroniker in der Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik, Feinwerkmechaniker, Metallbauer in der Fachrichtung Metallgestaltung, Goldschmiede, Maler und Lackierer, Steinmetze und Steinbildhauer sowie Tischler.

Der Vollzeitunterricht erfolgt in Theorie und Praxis. Der Abschluss ist dem Gesellenbrief gleichgestellt. Wer bereits den qualifizierten Sekundarabschluss 1 besitzt, kann zusätzlich die Fachhochschulreife zu erwerben. Infos und Anmeldemöglichkeit im Internet unter www.mhk-kl.de.