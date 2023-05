Die U17-Mädchen des 1. FFC Kaiserslautern sicherten sich durch einen 8:0-Auswärtssieg beim SV Bardenach nach einer beeindruckenden Saison vorzeitig die Meisterschaft in der B-Juniorinnen Regionalliga Südwest und damit den Aufstieg in die Bundesliga.

Die erste Frauenmannschaft des 1. FFC hat als Aufsteiger einen der vorderen Plätze in der Verbandsliga sicher. Beide Teams wollen mit dem eigenen Publikum am Sonntag den Saisonabschluss feiern. Die Erste empfängt um 15.30 Uhr den 1. FFC Ludwigshafen. Die U17 will gegen den FV Rübenach um 13 Uhr passend zur Meisterparty auch das letzte Saisonspiel gewinnen, bevor es nächste Saison gegen Teams wie den 1. FC Köln geht.