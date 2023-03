Der letzte Saisonauftritt war für den BV Kaiserslautern II so etwas wie ein Schaulaufen. Die Meisterschaft in der Badminton-Bezirksoberliga Südwest hatte das Lauterer Team nämlich schon vor dem Spiel gegen den ASV Waldsee II klargemacht. So ging es am Samstag in der Sporthalle des Schulzentrums Nord lediglich noch darum, eine tolle Saison abzurunden. Was dann auch mit einem 8:0-Kantersieg meisterlich gelang.

Auch wenn der Titelgewinn schon gebongt war, so herrschte doch große Freude, als der letzte Matchball dieser Spielzeit verwandelt und damit der Mannschaftskampf gegen Waldsee nach knapp zwei Stunden zu Ende war. Mit einem Ass entschied David Mogalle die letzte Partie des Abends, die er an der Seite von Sara Brunn bestritt. Nach einem hohen Aufschlag landete der Federball, ohne von einem anderen Schläger berührt zu werden, in der Mitte des gegnerischen Feldes. Damit ging das Mixed glatt in zwei Sätzen an das Lauterer Paar.

Als Mannschaftsführer lobte David Mogalle alle im Team. „Jeder hat alles gegeben“, sagte der 27-Jährige und ließ dann diese von seiner Mannschaft so überzeugend gespielte Saison kurz Revue passieren. So sei von Anfang an die Meisterschaft das Saisonziel gewesen. „Wir sind als Favoriten in die Runde gestartet, aber wir mussten die Spiele dann auch gewinnen“, erzählte Mogalle und war zu Recht stolz darauf, dass sein Team dieser Favoritenrolle dann auf so eindrucksvolle Weise gerecht geworden ist und am Ende eine fast makellose Erfolgsbilanz verweisen kann.

Fünf Punkte Vorsprung auf Rang zwei

Insgesamt 14 Ligakämpfe bestritten die Lauterer. Davon gewannen sie 13, und nur einmal mussten sie sich geschlagen geben. Diese Niederlage kassierten sie im ersten Spiel der Rückrunde gegen den BSC Bad Dürkheim. Vom Meisterkurs brachte sie das 3:5 aber nicht ab. Wie überlegen sie ihren Konkurrenten waren, zeigt ein Blick auf das Endklassement. Mit 26:2 Punkten stehen sie souverän an der Tabellenspitze. Weit abgeschlagen, mit fünf Zählern Rückstand, belegt der BSC Bad Dürkheim den zweiten Platz und der 1. BCW Hütschenhausen IV (17:11) den dritten.

Von Sieg zu Sieg eilten die Lauterer in Richtung Meisterschaft. Hatten sie in der Vorrunde bereits zweimal zu null gewonnen, so gelang ihnen das auch gegen den ASV Waldsee II, ein Team aus der Tabellenmitte. Damit beendeten sie mit einem 8:0-Sieg die Runde. Schon in den Doppeln, mit denen der Wettkampf eröffnet wurde, ging das Meisterteam konzentriert zur Sache. Jeweils in zwei Sätzen setzten sich David Mogalle/Florian Höpel im ersten und Dhruv Mittal/Subash Basnet im zweiten Herrendoppel durch. Und auch das von Klara Wahl und Sara Brunn gespielte Damendoppel endete mit einem deutlichen Zweisatzsieg des Lauterer Duos (21:10, 21:12). Ersatzspielerin Klara Wahl, für Michelle Usslar, die die Vorrunde mit den Lauterern absolviert hatte, ins Team gekommen, gewann dann auch spielerisch leicht ihr Einzel mit 21:6 und 21:3. Aber es gab auch umkämpfte Partien. So musste Florian Höpel über drei Sätze gehen. Nachdem er sich den ersten Satz mit 21:15 geholt und den zweiten mit 8:21 abgegeben hatte, ging er im entscheidenden dritten Durchgang entschlossen zur Sache und gewann mit 21:13 die Oberhand. Auch das dritte Herreneinzel endete mit einem Lauterer Dreisatzsieg. Basnet setzte sich mit 21:8, 18:21 und 21:18 durch. Weniger kämpferisch ging es im ersten Herreneinzel zu. Mittal siegte schnell mit 21:7 und 21:14.

„Wir freuen uns drauf“

Unter den Zuschauern waren der Präsident des BV Kaiserslautern, Hubertus Gramowski, und der Vorsitzende Markus Koch, die sich natürlich sehr über den Meistertitel und den damit verbundenden Aufstieg in die Verbandsliga freuten. Bevor er sich zusammen mit seinen Teamkollegen für das Meisterbild aufstellte, ging David Mogalle noch auf die Herausforderung ein, die in der nächsten Saison auf sein Team wartet. „Wir freuen uns darauf“, sagte er und fügte voller Zuversicht hinzu: „Wir können definitiv in der Verbandsliga bestehen.“