Der Knoten platzt, der noch fehlende S-Sieg ist endlich fällig, das Goldene Reitabzeichen erreicht. Für Dressurreiterin Mathilde Koefoed-Nielsen war das vergangene Jahr ein gutes.

Dressurpferde werden im Allgemeinen mit hochglänzendem Fell, feinen Frisuren und überhaupt so richtig rausgeputzt vorgestellt. Das Auge des Richters soll während der Dressur nichts als die volle Schönheit des Pferdes, das Gangwerk, das Können, die gezeigten Lektionen zu sehen bekommen.

Ist bei Mathilde Koefoed-Nielsen nicht anders. Sobald die erfolgreiche Dressurreiterin aufs Turnier fährt, ist alles rund ums Pferd perfekt. Bis es soweit ist, gibt es allerdings meist einiges am Pferdefell zu schrubben. Dürfen doch ihre Pferde, egal ob jung, ob super erfolgreich oder auf dem Weg dahin, ganz einfach nur Pferd sein, und dazu gehört nun mal das ausgiebige Wälzen auf der Koppel, gerne auch auf dem Matschplatz. Das Ergebnis sind dann halt Schlammpferde mit glücklich strahlenden Augen. „Einige machen sich schon gerne schmutzig“, gönnt es die junge Amazone ihren Pferden von Herzen.

Mit 19 ausgewandert

Ist aber sicher nicht das einzige Erfolgsgeheimnis der Dänin, die seit einigen Jahren für den Reitverein Alsenborn reitet. Ihre Pferde wohnen auf der Reitanlage in Enkenbach mit Paddock und mit viel frischer Luft beim Auslauf auf der Wiese.

Mit 19 hat sie das Gestüt der Eltern in Dänemark verlassen, wollte ihr reiterliches Können verbessern und die Führung eines Stalles erlernen. Nicht irgendwo! Koefoed-Nielsen zog es auf die Anlage von Uta Gräf bei Kirchheimbolanden, weil dort feines Reiten und die artgerechte Haltung schon immer im Mittelpunkt stehen. Mit nach Deutschland nahm sie auch die Pferde Jakas Lunik und Davinci.

Längst sitzt Mathilde in vielen Sätteln, hat neben den eigenen Pferden auch Berittpferde im Stall. Ihre feinfühlige Art zu reiten, ihr Talent, manchmal auch die Geduld, die es braucht, wenn es bei der Ausbildung erst mal wieder zwei Schritte rückwärts gehen muss, um zum Erfolg zu kommen, all das hat bei der heute 27-Jährigen dazu geführt, dass sie stolze acht Pferde in der schweren Klasse, in der S-Dressur, satteln kann.

„Das ist schon viel“, weiß sie ihre vierbeinigen Talente zu schätzen, die alle unter ihr den Sprung in die hohe Dressur geschafft haben. Dabei sieht sie nie den Erfolg bei sich. Für Mathilde Koefoed-Nielsen sind es die Pferde, die sie nach vorne tragen. „Meine Pferde machen einfach nur jeden Tag Spaß.“

Der emotionalste Moment

2021 gab es nun besonders viel Spaß. „Der Knoten ist endlich geplatzt“, erzählt sie lachend davon, dass ihr fürs Goldene Reitabzeichen lange Zeit der letzte, der zehnte Sieg in der schweren Dressur gefehlt hat. Dann haben ihr die Pferde gleich drei große S-Siege „geliefert“ wie sie es ausdrückt. Das sei schon klasse gewesen. Kein Sieg, aber eine Platzierung in einer Grand-Prix-Prüfung, also in einer Prüfung der ganz großen Tour, bei der das Pferd meist unter seinem Reiter zu tanzen versteht, solch eine Platzierung stellt sich für Mathilde Koefoed-Nielsen auf dem nun zwölfjährigen Jakas Lunik und damit auf dem Pferd aus der elterlichen Zucht ein. Nicht der einzige Erfolg auf der internationalen Bühne, für die Berufsreiterin aber der emotionalste, wie sie sagt. Hat Jakas Lunik sie doch schon von Dänemark nach Deutschland begleitet.

Dorthin zurück will sie erst mal nicht. „Ich fühle mich sehr wohl hier, sehe gerade überhaupt keinen Grund, die Pfalz zu verlassen“, will Mathilde Koefoed-Nielsen in diesem Jahr ihren Pferdenachwuchs weiter ausbilden, ihn auf den Weg in die große Dressur bringen. Mit ihren Pferden will sie auch in diesem Jahr bei internationalen Prüfungen vorne mit dabei sein.