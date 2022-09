Der neue Manteltarifvertrag, mit dem der jahrelange Streit über die Arbeitsbedingungen für Fahrer im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz beigelegt werden soll, hat auch für den Landkreis Kaiserslautern seinen Preis. Die Kostenschätzung sieht derzeit rund 100.000 Euro pro Jahr vor, wie der Kreistag am Montag informiert wurde. Ein Finanzierungsvolumen des Manteltarifvertrages von rund sieben Millionen Euro im Jahr stehe im Raum, wobei sich Land und Kommunen bereiterklärt hätten, jeweils die Hälfte zu tragen, führte Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt aus. „Wir hatten die bisherigen Kosten, die wir im November des vergangenen Jahres erstmals ermittelt hatten, für den Kreis auf 315.000 Euro pro Jahr geschätzt.“ Nun kommen wohl noch Kosten in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr in den Linienbündeln hinzu, an denen der Landkreis beteiligt ist. „Das ist jetzt für die Jahre 2023 bis zur Vergabe der neuen Konzessionen, in diesen werden auch diese Preissteigerungen verankert werden“, meinte Heß-Schmidt weiter.