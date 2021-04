Seit Dienstag ist der Weg frei für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union. „Ich war neutral“, sagte Michael Littig, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Kaiserslautern Stadt, nach der Entscheidung zur RHEINPFALZ. Am Montagabend hatte es spontan vor Ort eine digitale Abstimmung zu dem Thema gegeben. „71 Prozent der Anwesenden des Kreisverbandes waren für Markus Söder, ein klares Votum“, berichtete Littig.

Littig findet es grundsätzlich schwierig, sich von Umfragewerten leiten zu lassen. „Eventuell hätten wir dann in drei Monaten wieder einen neuen Kandidaten küren müssen“, überspitzte er die Diskussionen der vergangenen Tage und die harten Auseinandersetzungen zwischen Laschet und Söder. Seine Haltung zu Söder sei ein wenig indifferent. Er kenne zu wenig seine Positionen. Von Armin Laschet wisse er: „Er ist kein Popstar, der die Straßen leer fegt, aber ein solider politischer Arbeiter, der einen sehr guten Job macht.“ Littig, der im Präsidium der Mittelstands- und Wirtschaftsunion sitzt, kennt die beiden Kontrahenten Söder und Laschet persönlich. Mit Laschet habe er zwei Jahre lang in einer Kommission zusammengearbeitet. „Das war inhaltlich sehr gut.“

Die Arbeit in seiner Partei werde in den nächsten Monaten nicht leicht, so Littig. „Wir haben jetzt gefühlt 80 Prozent Verlierer, die müssen wir wieder einfangen und mobilisieren, das wird nicht einfach.“ Klar gebe es eine gewisse Spaltung in der Union, das lasse sich nicht leugnen. Definitiv sei auch die Dramaturgie bei dem Ringen um die Kanzlerkandidatur schlecht gewesen, zu vieles sei in der Öffentlichkeit ausgetragen worden, gibt Littig zu. Die Frage sei jetzt, wie schnell die blauen Augen verheilen. „Zum Glück wissen wir, entscheidend sind die drei Monate direkt vor der Wahl.“