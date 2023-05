Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eltern können aufatmen: Die Hortplätze, beispielsweise in der Kita Tausendfüßler, sollen jetzt doch nicht gestrichen werden. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit ausgesprochen. Unklar ist, wie sich das auf die Kita-Situation in der Stadt auswirken wird.

Katharina Rothenbacher-Dostert, die Leiterin des Referats Jugend, hatte in der Sitzung ausgeführt, dass vor allem in der Kita Tausendfüßler Hortplätze, die frei werden,