Im Rahmen der Finals in Düsseldorf wurde auch ein Bundesligarennen der deutschen Meisterschaft im Triathlon ausgetragen. Für den Kindsbacher Triathleten Chris Ziehmer war das Wochenende deswegen prall gefüllt.

Am Freitagabend ging es los mit der deutschen Meisterschaft im Mixed-Relay. Hier gehen je zwei Damen und Herren im Staffelformat über einen kurzen Triathlon auf die Strecke. Chris Ziehmer startete als erster Athlet für das Hylo Team Saar und übergab nach einem sehr guten Rennen in zweiter Position mit nur einer Sekunde Rückstand auf die folgende Dame. Doch konnte das junge Team diese Position nicht halten, und so landete es im Endklassement auf dem achten Platz.

Kurze Nacht

Nach einer kurzen Nacht ging es für Ziehmer am Samstagmorgen an den Start zur Sprintdistanz mit 85 Athleten. Die Schwimmstrecke über 750 Meter im Düsseldorfer Medienhafen verlief für ihn sehr gut. Er befand sich nach dem Wechsel in der Spitzengruppe mit 15 Athleten. Das blieb so auf der 20 Kilometer langen Radstrecke. Die Gruppe fuhr einen Vorsprung von 30 Sekunden auf die Verfolger heraus.

Auf der Laufstrecke über fünf Kilometer in der Hitze Düsseldorfs hielt der Kindsbacher zunächst sehr gut mit. Gegen Ende musste er aber abreißen lassen. Er spürte die Belastung vom Vorabend, die nicht jeder Athlet hatte, weil nicht alle beim Mixed-Relay am Start gewesen waren. Trotz allem konnte er mit seinem zehnten Platz in der DM-Wertung und dem vierten Platz in der U23 – hier fehlten nur wenige Sekunden auf das Podest – sehr zufrieden sein. Mit dem Hylo Team Saar verbuchte er souverän den Tagessieg.