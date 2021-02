Von einer sehr befremdlichen Begegnung am Dienstagnachmittag im Stadtteil Siegelbach berichtete ein Mann der Polizei. Wie der 55-Jährige zu Protokoll gab, reinigte er gerade den Bürgersteig im Mühlenweg, als ein Auto die Straße entlang fuhr. Nachdem der Wagen vorbeigefahren war, habe der Fahrer plötzlich gestoppt und sei rückwärts gefahren, wobei das Auto ihn leicht berührte – so die Aussage des Mannes. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und wild gestikulierend auf ihn zu gelaufen, dann habe er ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 55-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich an Händen, Ellenbogen, Auge und Mund.

Aufgrund des Autokennzeichens konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Polizeibeamte stellten den 26-Jährigen zur Rede. Er räumte die Tat ein, schilderte die Abläufe allerdings etwas anders. Zeugen, die helfen können, die genauen Abläufe zu rekonstruieren, sollen sich bei der Polizei melden: Telefon 0631/369-2250.