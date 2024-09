Die Polizei hat am Mittwoch in der Innenstadt vier Männer festgenommen. Passanten hatten die Beamten auf einen Jugendlichen in der Nähe des Fackelbrunnens aufmerksam gemacht. Der Mann hatte mutmaßlich eine Schusswaffe in seinem Hosenbund stecken und eine Person damit bedroht, teilte die Polizei mit. Als sich die Beamten dem 16-Jährigen näherten, wollte er sich nicht kontrollieren lassen, er wurde dann aber in der Maxstraße eingeholt. Weil der Jugendliche nach der Waffe griff – es handelte sich dabei um eine Softair-Pistole –, drohten die Polizisten den Gebrauch der Schusswaffe an und nahmen den Jugendlichen fest.

Gegen 12 Uhr geriet am K in Lautern ein junges Paar war mit einem Unbekannten in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch ein Gürtel zum Einsatz kam. Das Paar wurde leicht verletzt, dem Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Goldkette geraubt. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest, zwei der Männer dürften mit dem Raub zu tun haben. Bei dem dritten handelt es sich um einen Zeugen. Bei ihm wurde eine geringe Menge Kokain gefunden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0631 3692620 entgegen.