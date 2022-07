In den vergangenen Tagen haben sich in Kaiserslautern gleich mehrere Unfälle ereignet, bei denen die Verursacher anschließend das Weite gesucht haben, so die Polizei.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, hatte ein 20-Jähriger aus Kaiserslautern seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand in der Wolfsangel Fahrtrichtung Fauthweg abgestellt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren oder beim Ein-/Ausparken das Auto des Mannes und machte sich davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631 369-2150 entgegen.

Am Freitag ereignete sich zwischen 16 und 17 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße ebenfalls ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer stieß dort beim Rückwärtsausparken gegen den Wagen einer 60-Jährigen, die ihn ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich bei der Polizei oder dem Besitzer zu melden. Die Schadenshöhe beträgt rund 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 melden.

Ebenso bei einer Unfallflucht, die sich zwischen Montag, 4. Juli, 20 Uhr, und Freitag, 8. Juli, 15.30 Uhr in der Helenenstraße ereignet hat. Der 61-jährige Fahrzeughalter aus Kaiserslautern hatte sein Auto am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein anderer Fahrer gegen den Wagen des Mannes „und entfernte sich hiernach ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen“, so die Polizei. Schadenshöhe: etwa 500 Euro.