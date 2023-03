Ein Fahrer hatte offenbar mit seinem Auto mehrere Unfälle – nur erinnert er sich nicht mehr daran. Deswegen fragt die Polizei: Wem ist der blaue Citroën aufgefallen? Sie bittet um Hinweise. Passanten hatten am Sonntagabend in der Mehlbacher Hauptstraße das beschädigte Auto entdeckt. Hinter dem Steuer saß ein Mann. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der 53-Jährige von Saarbrücken nach Mehlbach fuhr. Unterwegs touchierte er vermutlich einen Bordstein, wodurch ein Vorderreifen beschädigt wurde. Der Mann fuhr auf der Felge weiter. Am Auto stellte die Polizei weitere Schäden fest, die von einem Zusammenstoß mit einem Pfosten, Zaun oder einer Mauer stammen könnten. Wo sich die Unfälle ereigneten, ist nicht bekannt. Der Mann erinnerte sich weder an die Fahrstrecke, noch an die Kollisionen. Der verwirrte Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest zeigte 0,0 Promille an. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise an die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631/369-2150.