Mehrere tausend Euro Sachschaden an einem Verteilerkasten der Pfalzwerke haben Unbekannte in der Straße „In den Seien“ angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr der Schaden am Mittwoch gemeldet, entdeckt wurde er bereits vor einer Woche. Die Spuren und das Schadensbild deuten darauf hin, dass der Verteilerkasten von einem Fahrzeug beim Rangieren gerammt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631/3692250 entgegen.