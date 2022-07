Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochabend in Weilerbach gekommen. Die Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Mann und einer Gruppe Jugendlicher begann anscheinend in der Von Redwitzstraße, berichtet die Polizei. Laut Aussagen der Jugendlichen habe der 53-Jährige einen aus der Gruppe beleidigt und sei auf ihn losgegangen. Ein 15-Jähriger sei eingeschritten und von dem Mann ins Gesicht geschlagen worden. Der Streit verlagerte sich dann in die Deutschherrnstraße. Dort schlugen sich der 53-Jährige und der 15-Jährige erneut. Ein 63-Jähriger und ein 17-Jähriger mischten sich ebenfalls ein. Es kam zu einer wechselseitigen Schlägerei zwischen den vier Personen. Alle Beteiligten zogen sich Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Die weiteren Ermittlungen laufen.