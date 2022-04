Eine 33-jährige Frau hat am Mittwochabend mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Ein Mann hatte um 22.40 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet, dass er gerade von einer Frau mit einem Messer auf dem Stiftsplatz belästigt wurde. Die Frau hatte der Polizei zufolge Zigaretten verlangt und war dann in Richtung Eisenbahnstraße gezogen. Während der Fahndung gingen weitere Hinweise ein, wonach eine verwirrt wirkende Frau mit einem Messer unterwegs sei. In der Bahnhofstraße konnte die Polizei die Frau schließlich stoppen. Der Aufforderung, das Messer niederzulegen, kam sie ohne zu zögern nach. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie in eine Fachklinik gebracht.