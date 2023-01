Drei Leichtverletzte und einen Schwerverletzten gab es bei einem Verkehrsunfall in Steinwenden auf der L366 in Höhe der Einmündung zur Neuwoogstraße am Samstag gegen 15.30 Uhr. Wie die Polizei berichtet, kam es an der besagten Einmündung zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein Fahrer war auf der L366 in Richtung Ramstein unterwegs, der andere befuhr die Neuwoogstraße in Richtung L366 und bog nach links ab, ohne auf die Vorfahrt des anderen Wagens zu achten. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei sowie schweres Gerät kamen zum Einsatz. Die verunglückten Insassen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.