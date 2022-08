Die Polizei ermittelt gegen vier Personen im Alter von 21, 23, 25 und 30 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Sie sollen am Sonntagabend in der Mittelstraße einen 15-Jährigen verprügelt haben. Der Jugendliche war mit drei Gleichaltrigen unterwegs. Die Männer sollen seine Begleiterinnen verbal belästigtet haben, berichtet die Polizei. Als der 15-Jährige die Männer aufforderte, die jungen Frauen in Ruhe zu lassen, versetzten sie ihm Schläge und Tritte. Die Frauen brachten sich in Sicherheit und riefen die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die mutmaßlichen Angreifer vorübergehend fest. Die Männer waren alkoholisiert. Der 15-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0631 3692150 zu melden.