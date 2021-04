Mehr als fünf Kilogramm Rauschgift hat die Polizei am Mittwoch bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Verbandsgemeinde Weilerbach sichergestellt. Gegen den 27-jährigen Bewohner wird wegen Verdachts des Drogenhandels mit nicht geringen Mengen ermittelt. Wie die Polizei berichtet, sei sie dem Mann schon bei einer Verkehrskontrolle im vergangenen Jahr auf die Schliche gekommen. Dort stand er unter erheblichem Betäubungsmitteleinfluss. Es folgten Ermittlungen. Am Mittwoch wurde dann aufgrund eines richterlichen Beschlusses die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht. Neben rund fünf Kilogramm Marihuana wurden auch 245 Gramm Amphetamin und eine Indooranlage im Wert von mehreren tausend Euro gefunden. Der 27-Jährige wurde am Mittag dem Ermittlungsrichter am Kaiserslauterer Amtsgericht vorgeführt. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.