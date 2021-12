Derzeit läuft die Aktion „Lange Nacht der Impfung“ auf dem Betzenberg. Bereits mittags standen mehrere Hundert Menschen wartend an. Die Schlange reichte zeitweise vom Eingang an der Nordtribüne bis hin zu Platz 4 – mehrere Hundert Meter weit also. Wie eine Sprecherin vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sagte, waren am frühen Nachmittag etwa 800 Menschen zur Krombacher Fanhalle Nord des Fritz-Walter-Stadions gekommen. Dort impfen Mitarbeiter der mobilen DRK-Impfteams an mehreren Impfstraßen parallel. Im Anschluss gibt es eine kostenlose Stadionwurst sowie ein Getränk. „Die Stimmung ist bisher gut. Wir gehen davon aus, dass wir alle interessierten Menschen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson versorgen können“, so die DRK-Sprecherin. Der 1. FC Kaiserslautern hat die Aktion gemeinsam mit Testeval organisiert.