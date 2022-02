Bei der Einfahrt auf das Werksgelände eines Baustoffgroßhandels in der Ludwigstraße wurde am Mittwoch der Dieseltank eines Lkw beschädigt. Nach ersten groben Schätzungen der Feuerwehr ergossen sich daraus etwa 400 Liter Diesel, zirka 300 Liter davon seien in den Kanal gelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Die Stadtentwässerung und eine Spezialfirma für Kanalreinigung seien vor Ort, um den Kanal zu spülen und das mit Diesel verunreinigte Wasser abzusaugen, das an der Kläranlage ankommt, hieß es am Nachmittag. Reste des ausgetretenen Kraftstoffs werden von der Feuerwehr in Fässern aufgefangen und der verunreinigte Boden mit Bindemittel abgedeckt. Im Anschluss übernimmt eine Fachfirma die Reinigung.