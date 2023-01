Schmierfinken haben laut Polizei die Fassaden mehrerer Wohnhäuser in der Bismarckstraße verunstaltet. Am Wochenende bemerkten die Hausbesitzer, dass bislang unbekannte Täter von Freitag auf Samstag ihre Gebäudefassaden mit schwarzer Farbe und dem Schriftzug „24AP“ besprüht hatten. Der Gesamtsachschaden wird auf tausend Euro geschätzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es bereits zu Jahresbeginn in der Straße zu ähnlichen Fällen. Die Beamten vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen.